Met 264 stemmen naar de Kamer, met 27.301 stemmen niet

Van alle 150 aanstaande leden van de Tweede Kamer heeft PVV'er Sietse Fritsma de minste stemmen gekregen bij de verkiezingen vorige week. De Friese Hagenaar kreeg de steun van 264 kiezers. Dat was voldoende voor een plek in de Kamer, omdat de PVV 17 zetels won en Fritsma op de elfde plek van de kandidatenlijst stond. Fritsma zat van 2006 tot 2019 ook al in de Tweede Kamer. In september 2020 keerde hij terug in het parlement.