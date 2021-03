Oppositie wil pas doorgaan met verkenning na Kamerdebat

De oppositie wil eerst opheldering van de opgestapte verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren krijgen over de stukgelopen verkenning, voordat ze met de nieuwe verkenners gaan praten. Onder meer PVV en SP vinden dat eerst het vertrouwen moet worden hersteld. Het is niet duidelijk wanneer een Kamerdebat hierover kan plaatsvinden, omdat bij Ollongren corona is vastgesteld.

Een brede meerderheid van de Kamer gaf al aan snel in debat te willen met de twee oud-verkenners over de gang van zaken. Donderdag lekte via Ollongren onbedoeld een lijstje met aanknopingspunten uit van de verkenning. Daarop zijn enkele gevoelige punten te zien, onder meer over CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

Ook Kamervoorzitter Khadija Arib drong aan op "een zo volledig mogelijk verslag" van Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66). De twee oud-verkenners gaven vrijdag al aan "vanzelfsprekend" uitleg te willen geven aan de Tweede Kamer.

Vertrouwen

PvdA en SP meldden donderdag al eerst een debat te willen, voor verder gepraat wordt met de nieuwe verkenners. Partijleider Lilian Marijnissen laat weten dat "het vertrouwen is beschadigd en dan kun je niet zomaar door". Ook DENK sluit zich aan bij het voorstel.

PVV-leider Geert Wilders vindt eveneens dat de verkenning pas na het debat moet verdergaan. "Eerst debat en onderste steen boven anders is er nul vertrouwen. Dat kan echt niet hoor."

GroenLinks noemt de volgorde het "meest logisch", maar wil niet zeggen of een uitnodiging voor een nieuw verkenningsgesprek wordt afgeslagen als het debat nog niet is gevoerd. Forum voor Democratie meldt dat de partij het niet nodig vindt eerst te debatteren voordat partijleider Thierry Baudet in gesprek gaat met de verkenners. FVD steunt het aangevraagde debat wel.