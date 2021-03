Pieter Omtzigt goed voor bijna vijf zetels voor CDA

Pieter Omtzigt, nummer twee van het CDA, heeft in zijn eentje bijna vijf zetels binnengesleept voor zijn partij. De Enschedeër kreeg de steun van 342.472 kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen vorige week. Slechts zes kandidaten, allemaal lijsttrekkers, kregen nog meer stemmen. Een van hen is CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, die 437.240 stemmen kreeg.

Omtzigt geldt als luis in de pels op het Binnenhof. Hij kwam onder meer op voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Momenteel zit hij overwerkt thuis. Op aantekeningen van de inmiddels opgestapte verkenner Kajsa Ollongren, die werden vastgelegd door een ANP-fotograaf, was te zien dat bij de kabinetsformatie wordt gesproken over een "functie elders" voor Omtzigt. Het was een van de "aandachtspunten" van Ollongren voor verkenningsgesprekken met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag.

De Kiesraad heeft vrijdag de definitieve uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer vastgesteld. Premier Mark Rutte heeft van alle kandidaten de meeste stemmen gekregen: 1.977.651. Sigrid Kaag (D66) werd tweede met 1.237.897 stemmen. Geert Wilders (PVV) ontving 1.004.605 stemmen. Ook Lilian Marijnissen (SP, 416.690) en Lilianne Ploumen (PvdA, 401.880) kregen meer stemmen dan Omtzigt.

Forum voor Democratie kende net als het CDA ook twee grote stemmentrekkers. Lijsttrekker Thierry Baudet heeft 245.323 stemmen gekregen, nummer twee Wybren van Haga 241.193. Dat is een verschil van 4130 stemmen. Van alle mensen die op Forum hebben gestemd, koos 46,9 procent voor Baudet en 46,1 procent voor Van Haga.