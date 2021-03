Amsterdam gaat straatdealers harder aanpakken

Zo komt er onder meer een gebiedsverbod voor dealers die zich ‘hinderlijk ophouden bij gebouwen’, waardoor de politie effectiever en sneller kan optreden. Ook moeten verdachten in de toekomst sneller voor de rechter verschijnen door een slimmere en gerichtere inzet via het strafrecht. Daarnaast komt er een test waarbij kwetsbare overlastplegers een zorg- of hulpaanbod krijgen.

In de binnenstad komt een campagne die bezoekers, met name feesttoeristen, moet stimuleren om straatdealers te vermijden. Ook worden bewoners en ondernemers met een campagne aangespoord om overlast van straatdealers te melden. De politie en gemeente gaan vervolgens meer samenwerken om die meldingen beter op te volgen. Verder worden vanaf de zomer straatcoaches ingezet.

Problemen verergerd

Volgens politie, bewoners, ondernemers en sekswerkers in de hoofdstad zijn de problemen rondom straathandel de laatste twee jaar verergerd, met als pieken de periodes dat er veel feesttoeristen in de binnenstad zijn. De nieuwe aanpak geldt in eerste instantie voor de Burgwallen Oude- en Nieuwezijde, de uitgaanspleinen en de tussenliggende gebieden. Na de zomer wordt een tweede deel van de nieuwe aanpak gepresenteerd.

De Amsterdamse driehoek sprak begin dit jaar het voornemen uit buitenlandse toeristen op termijn niet langer welkom te heten in coffeeshops, met als doel de cannabismarkt beheersbaarder te maken. De eerste resultaten van een aantal onderzoeken naar de effecten van dit zogenoemde ingezetenencriterium worden voor de zomer verwacht.