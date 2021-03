Junta Myanmar waarschuwt voor kogels in hoofd of rug

Je loopt het risico om in het hoofd en in de rug te worden geschoten, werd gezegd in een uitzending op de staatstelevisie. Waarnemers spreken over de eerste bevestiging dat er een bevel is voor het leger om te schieten. Bij confrontaties met de strijdkrachten kwamen tot nu toe al zeker 320 activisten om het leven, meldde een lokale organisatie eerder vrijdag. Minstens 25 procent van de doden stierf door schoten in het hoofd, waardoor het vermoeden is gewekt dat ze gericht zijn doodgeschoten.

Tegenstanders van de coup hebben opgeroepen tot nieuw grootscheeps verzet op de zogenoemde nationale dag van de strijdkrachten.