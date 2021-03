Duitsland verklaart Frankrijk tot hoogrisicozone

Duitsland heeft Frankrijk vanwege het hoge aantal coronabesmettingen verklaard tot hoogrisicozone. Bondskanselier Angela Merkel had het besluit van het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, al aangekondigd.

De stap houdt in principe in dat de grenscontroles worden verscherpt en mensen die uit Frankrijk Duitsland binnenkomen een recente negatieve test moeten tonen en verplicht in quarantaine moeten.

In meerdere Franse regio’s zijn al een tijdje meer dan 200 op de 100.000 mensen geïnfecteerd met het virus. In de regio Parijs zijn dat er zelfs meer dan 600, reden voor de Franse autoriteiten om de bewegingsvrijheid daar extra in te perken en de controles op te voeren.

Met zulke hoge aantallen is het simpelweg een noodzaak, een vrijwel automatisch proces, zei Merkel donderdag al.

Tot nu toe was alleen het Franse grensgebied Moezel een hoogrisicogebied. De toegang vanuit die regio naar Duitsland werd eind vorige maand sterk ingeperkt. Er geldt een inreisverbod met enkele uitzonderingen, zoals vrachtwagenchauffeurs en mensen met bepaalde essentiële beroepen. Eerder kregen Tsjechië en Tirol in Oostenrijk die status.