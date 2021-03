Ex-premier Schotland richt partij op om premier te dwarsbomen

Salmond was voorheen lid van de Schotse Nationalistische Partij (SNP). Als leider van deze partij was hij van 2007 tot en met 2014 premier van Schotland. Hij trad af als regerings- en partijleider nadat de Schotten zich bij een referendum uitspraken tegen onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk.

De politicus zat na zijn aftreden nog enkele jaren in het parlement, maar kwam vooral negatief in het nieuws vanwege een misbruikaffaire. Meerdere vrouwen zeiden dat Salmond hen probeerde te verkrachten of aan te randen. Hij werd vorig jaar in een strafzaak hierover vrijgesproken.

Salmonds opvolger Sturgeon lag deze week nog onder vuur vanwege de manier waarop ze was omgegaan met de affaire. Onafhankelijke onderzoekers pleitten haar maandag vrij van wangedrag, maar een parlementscommissie oordeelde een dag later echter dat de SNP-leider het parlement ‘foute en misleidende informatie’ had gegeven.