Aantal nieuwe coronagevallen blijft weer ongeveer gelijk

Jorritsma: ik wil wel uitleg geven aan Kamer over verkenning

Oud-verkenner Annemarie Jorritsma wil uitleg geven over de geklapte verkenning in de Tweede Kamer. Dat zegt de VVD’er op Twitter. Een brede meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de verkenners uitleg geven over de notit..