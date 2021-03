De Jonge over vaccinatiedruk op werkvloer: maak het bespreekbaar

‘Je moet nooit gedwongen worden en je ook nooit gedwongen voelen om je te laten vaccineren”, aldus De Jonge vrijdag in een reactie. Volgens BNR zeggen de zorgmedewerkers dat hun leidinggevenden dreigen met onder meer ontslag, als ze aangeven zich niet te willen laten vaccineren. Ook wordt er emotionele druk uitgeoefend, vertelt vakbond CNV aan de radiozender.

Het is volgens De Jonge wel goed om het met elkaar te hebben over het belang van vaccineren. ‘Het is goed om de discussie te hebben tussen collega’s over: waarom laat jij je wel vaccineren? Dat is natuurlijk een hele terechte discussie die wordt gevoerd.’

Volgens de minister kunnen zorgmedewerkers die zich onder druk gezet voelen zich melden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er zijn tot nu toe nog geen klachten binnengekomen bij de Inspectie, aldus De Jonge.