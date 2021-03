De Jonge ‘staat volstrekt buiten’ notities over Omtzigt

Het is nog niet bekend wie het onderwerp heeft ingebracht in de verkenningsgesprekken. De Jonge vindt het wel "merkwaardig" dat het CDA als mogelijke bron genoemd wordt van het agendapunt.

Verder wil het CDA-kopstuk niets zeggen over het uitlekken van de notities, die Ollongren donderdagochtend onder haar arm had toen ze het Binnenhof verliet. Kort daarvoor hoorde ze dat ze positief was getest op het coronavirus. "De discussie speelt in de verkenning en daar moeten we het laten", aldus De Jonge. Hij zegt gewoon bezig te zijn met zijn ministerswerk.

Grote ophef

VVD-leider Mark Rutte zei donderdagavond tegen de NOS dat ook hij en D66-partijleider Sigrid Kaag het niet hebben gehad over Omtzigt en zijn functie tijdens de verkenning. Hij noemt het "heel vervelend" wat er donderdag is gebeurd.

De opmerking over Omtzigt leidde tot grote ophef. Het Kamerlid staat bekend als scherp controleur van het kabinet, onder meer in de toeslagenaffaire. Momenteel zit hij overspannen thuis. Ook gaan er geruchten over spanningen tussen hem en de CDA-top. Die zou hem als "labiel" willen afschilderen middels een fluistercampagne, meldde HP/De Tijd eerder deze week.

Volgens NRC-columnist Tom-Jan Meeus werd bovendien eerder dit jaar tijdens de ministerraad gesproken over Omtzigt, die volgens verschillende kabinetsleden "getemperd" zou moeten worden. Ook De Jonge en CDA-partijleider minister Wopke Hoekstra (Financiën) zouden hier volgens NRC over hebben meegepraat.