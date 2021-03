Parijs klaagt over Britse druk over vaccinleveranties

Groot-Brittannië probeert de Europese Unie coronavaccins afhandig te maken omdat het zelf zijn voorraden erdoorheen heeft gejaagd, vindt de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian. Hij verwijt de Britten dat ze opscheppen over hun vaccinatiecampagne, dat het zo snel gaat en zo veel mensen zijn ingeënt, en nu een probleem met de tweede dosis. Le Drian heeft in een vraaggesprek beklemtoond dat je pas echt bent gevaccineerd als je twee prikken hebt gehad. In Frankrijk zijn er nu ongeveer net zo veel mensen twee keer ingeënt als in het Verenigd Koninkrijk, aldus de bewindsman

Hij stelt dat de Britten gehaast mensen een eerste prik hebben gegeven en nu op allerlei manieren aan de tweede dosis proberen te komen. Centraal in de huidige ruzie tussen Londen en Brussel over de vaccinaties is een farmaceutische fabriek in Nederland die volgens de Britse premier Boris Johnson vaccins van AstraZeneca moet maken voor de Britten. Dat wordt op het continent betwist. De fabriek van de onderneming Halix in Leiden wordt waarschijnlijk vrijdag officieel goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

Le Drian wond zich ook op over de houding van Rusland in de coronacrisis. De Russen maken volgens hem propaganda met hun vaccin Spoetnik-V. De manier waarop Rusland het vaccin aanbeveelt is volgens hem ‘eerder propaganda en agressieve diplomatie dan solidariteit en hulp in de gezondheidscrisis”. Le Drian voert als voorbeeld de Russische vaccins voor Tunesië aan. De Russen hebben met veel tamtam in de media aangekondigd dat ze 30.000 doses Spoetnik-V aan Tunesië geven, maar dat Noord-Afrikaanse land krijgt in deze maanden al een half miljoen doses van het internationale programma Covax.

Le Drian stelt dat Rusland niet het enige land is dat zijn vaccins gebruikt om invloed te vergroten. ‘Rusland en China zetten hun vaccins in om invloed te krijgen, zelfs voor ze hun eigen bevolking hebben ingeënt”. Het Kremlin heeft de uitlatingen van Le Drian vrijdag fel tegengesproken.