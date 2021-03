CDA wil in debat met oud-verkenner Ollongren over Omtzigt-notitie

Het CDA wil in debat met oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma over de gelekte notitie, waarin onder anderen CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wordt genoemd. Na overleg met de fractie heeft het CDA besloten dat ze dit wil regelen als de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd. Op een foto zijn notities te zien die Ollongren bij zich had. Zij zal zich hierover moeten verantwoorden.

Verschillende oppositiepartijen hebben ook al een debat met Ollongren geëist.