Advies RvS: decentraliseer niet verder naar gemeenten

Gemeenten moeten in een volgende kabinetsperiode niet nog meer taken van de rijksoverheid krijgen. Met dat advies komt de Raad van State (RvS) vrijdagochtend. Op verzoek van demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren schrijft het adviesorgaan over hoe de verhoudingen in een volgende kabinetsperiode het beste kunnen worden verdeeld.