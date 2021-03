Oud-staatssecretaris Van der Laan wordt hoofd bankenlobbyclub NVB

De D66-politica was tussen 2003 en 2006 staatssecretaris van Cultuur en Media. Daarna was ze directeur, bestuurder en toezichthouder bij verschillende organisaties. Op dit moment is Van der Laan nog voorzitter van Energie-Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven. In die rol was ze ook nauw betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord.

Volgens de aankomende NVB-voorzitter staat de bankensector komende jaren voor grote uitdagingen. Daarbij doelt ze op de bijdrage die de sector moet leveren aan de verduurzaming en op de alsmaar verdergaande digitalisering. ‘De sector kan hierin vooroplopen en een belangrijke maatschappelijke rol vervullen”, aldus Van der Laan.