Netanyahu mag geen topfiguren meer bij justitie benoemen

Netanyahu is een politieke veteraan die meermaals premier van een coalitieregering is geweest. Maar hij is ook verwikkeld geraakt in processen waar hij wordt beschuldigd van corruptie, fraude en vertrouwensbreuk. Hij heeft zijn premierschap benut om die juridische problemen op afstand te houden. Het hooggerechtshof heeft in een procedure aangespannen door een mensenrechtengroep bevestigd dat er een regeling wordt getroffen dat Netanyahu geen mensen op hoge functies bij justitie kan benoemen, meldde The Jerusalem Post.

Netanyahu hoopte aan te kunnen blijven met een nipte winst voor zijn rechtse partij Likud en zijn bondgenoten. Maar ze halen waarschijnlijk samen 59 van de 120 zetels. Bijna alle stemmen zijn geteld, maar de einduitslag laat op zich wachten door het tellen van stemmen per brief, volgens Israëlische media.

De kans dat Netanyahu weer een coalitie in elkaar kan knutselen, wordt met de rechterlijke uitspraak van donderdag nog kleiner dan de verkiezingsuitslagen al aangeven. Potentiële coalitiegenoten denken wel twee keer na voordat ze met hem in zee willen gaan.