Online EU-top begonnen mét net geteste premier Rutte

De regeringsleiders van de Europese Unie zijn begonnen aan hun elfde onlinetop sinds de uitbraak van de corona-epidemie. Premier Mark Rutte en zijn collega’s wilden eigenlijk weer eens in Brussel bijeenkomen, maar dat zit er nog niet in nu het virus in veel EU-landen weer om zich heen grijpt. Rutte kampt zelfs met een uitbraak in zijn kabinet, al werd hijzelf negatief getest.

De 27 beginnen met het traditionele gesprekje met de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli. Daarna gaan ze direct door met de problematiek rond de vaccinatie van de Europese bevolking, die door de trage leveringen van bepaalde vaccins niet zo vlot loopt als waar op was gerekend.