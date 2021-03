Tien miljoen coronatesten afgenomen in Nederland

In de teststraten van de GGD zijn nu 10 miljoen coronatesten afgenomen. Brancheorganisatie GGD GHOR Nederland meldt dat het momenteel ‘alle hens aan dek is”. Dat geldt niet alleen op de testlocaties zelf, maar ook voor de laboratoria die testen analyseren en voor de callcenters die testafspraken maken en bron- en contactonderzoek doen.

Afgelopen week werd een recordaantal van 518.316 testen afgenomen, aldus GGD GHOR. Dat is ruim 5 procent van het totale aantal testen dat sinds de corona-uitbraak in Nederland is gedaan.

De GGD blijft benadrukken dat het belangrijk is dat mensen zich laten testen bij klachten die op Covid-19 kunnen duiden. Om de testen af te nemen hebben de gezondheidsdiensten intussen een netwerk van zo’n 250 testlocaties opgebouwd.