Denemarken gaat ook de komende weken niet prikken met AstraZeneca

Denemarken gaat ook de komende weken vermoedelijk geen mensen inenten met het coronavaccin van AstraZeneca. De Deense autoriteiten hadden het gebruik van het middel deze maand stilgelegd vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen. Ze maakten donderdag bekend dat die maatregel met nog eens drie weken wordt verlengd.

Denemarken en andere Europese landen besloten eerder deze maand tot een vaccinatiepauze na meldingen over trombose bij ingeënte mensen. De Europese toezichthouder EMA herhaalde later dat het vaccin veilig en effectief is. Daarna durfde onder meer Nederland het aan om weer te gaan vaccineren, maar de Denen waren er nog niet gerust op.

Het hoofd van de Deense gezondheidsautoriteiten legde donderdag uit dat het EMA de zorgen over het vaccin niet heeft kunnen wegnemen. Daarom wordt de uitslag afgewacht van aanvullend onderzoek. Dat hoeft volgens hem geen drie weken te duren. Hij sloot niet uit dat sneller een besluit kan worden genomen over het gebruik van het coronavaccin.

Het middel van AstraZeneca is een van de vier coronavaccins die zijn goedgekeurd door de Europese Unie. Die heeft ook groen licht gegeven voor het gebruik van de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en het Leidse Janssen. Het AstraZeneca-vaccin is gewild omdat het relatief goedkoop is en op koelkasttemperatuur kan worden opgeslagen.