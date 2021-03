Kredietbeoordelaar Moody’s positiever over Nederlandse banken

Kredietbeoordelaar Moody’s is positiever over de vooruitzichten voor de Nederlandse bankensector. Volgens de firma nemen risico’s die door de coronacrisis werden veroorzaakt geleidelijk af en hebben veel banken werk gemaakt van het aanvullen van buffers, om eventuele verliezen op leningen die mogelijk niet worden terugbetaald op te vangen.

Volgens Moody’s zijn de maatregelen die banken hebben genomen goed genoeg om de kredietwaardigheid van de banken een jaar tot anderhalf jaar te beschermen. Daarbij denkt Moody’s dat banken hun winstgevendheid licht kunnen opvoeren, nu kosten voor kredietverliezen dalen.

Daarbij speelt wel mee dat banken aanhoudend last hebben van de lage rentes. In Nederland is daarnaast volgens de kredietbeoordelaar structureel sprake van zwakke kredietvolumes.

Vooruitzichten verbeteren

Moody’s benadrukt dat de vooruitzichten voor de Nederlandse economie verbeteren. Zo zal na de krimp van 4,5 procent vorig jaar dit jaar sprake zijn van 2,2 procent groei, gevolgd door 2 procent volgend jaar.

De relatief hoge schulden in de private sector en de sterk oplopende huizenprijzen maken Nederland volgens Moody’s wel kwetsbaar voor economische neergang. Daarbij geldt voor banken dat de winst gedrukt wordt door de voortdurende inspanningen en investeringen die moeten worden gedaan in innovaties, maar ook met betrekking tot het naleven van de regels.

Alles bij elkaar ging de prognose voor het Nederlandse bankwezen naar stabiel van negatief. Dat gold ook voor de bankensector in België, Denemarken, Frankrijk, Italië en Spanje.