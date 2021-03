Azië stuwt wereldhandel naar recordniveau

De wereldhandel is in januari naar een recordniveau gestegen, maar de nog altijd door corona geplaagde westerse wereld droeg daar weinig aan bij. Vooral China en andere Aziatische landen als Japan, Zuid-Korea en Taiwan zorgden voor meer export en import, meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn maandelijkse Wereldhandelsmonitor.

Het totale mondiale handelsvolume steeg in januari met 2,6 procent ten opzichte van een maand eerder. Daarmee kwam het volume hoger uit dan in oktober 2018, wat volgens het CPB het vorige hoogtepunt was. De productie van de industrie ging wereldwijd met 1,7 procent omhoog.

In China groeide de handel met 16,7 procent en in Japan was er een toename met 2,6 procent. In de eurozone, waar nog altijd strenge coronamaatregelen golden, was er slechts een toename van de handel met 0,4 procent te zien en in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten nam de handel met 0,4 procent af.