‘Verzekeraar Achmea schrapt bijna 240 banen bij schadetak’

Achmea schrapt de komende jaren bijna 240 banen bij zijn diensten die schadeclaims afhandelen. De grootste verzekeraar van Nederland grijpt in omdat het indienen van claims steeds meer digitaal gaat, meldt vakbond CNV, die op de hoogte is van de plannen. Bij de reorganisatie vallen volgens de bond geen gedwongen ontslagen.

Op de afdeling schadeservices zou in een periode van drie jaar bijna de helft van de banen verdwijnen. Nu is nog sprake van 486 arbeidsplaatsen, maar de verzekeraar denkt volgens CNV-onderhandelaar Ike Wiersinga aan ongeveer 250 banen genoeg te hebben. Dat is al aan het personeel gemeld, zegt ze.

Achmea was donderdag zelf niet direct bereikbaar voor commentaar. Het concern achter bijvoorbeeld Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Interpolis en FBTO telde vorig jaar meer dan 13.000 werknemers in Nederland.

Niet onverwacht

De ingreep komt niet heel onverwacht bij de vakbond, die bij steeds meer partijen in de financiële sector reorganisaties ziet omwille van de digitalisering. Zo heeft ING besloten om het aantal bankkantoren nog verder terug te brengen, van 128 naar 59. Nog geen jaar geleden kondigde de bank aan om het aantal kantoren te laten dalen van 170 naar 128. ‘En nu gaat het dus nog verder terug”, benadrukt Wiersinga. ‘Het gaat heel hard nu. De vertrouwde kantoren zullen komende jaren steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen.’

De nieuwe ingrepen bij ING kosten in totaal 440 banen. Maar net als bij Achmea verwacht Wiersinga toch geen hele grote impact voor het personeel. Ze denkt dat het gros van de werknemers bij ING kan blijven werken, maar wellicht in een andere rol of functie. ‘Het contact met klanten verloopt steeds vaker online. Dat vraagt om scholing en andere vaardigheden. Dat zal in de meeste gevallen wel lukken. Voor degenen die uiteindelijk niet mee kunnen, is er gelukkig een goed sociaal plan, met begeleiding naar ander werk.’