Verkenners Jorritsma en Ollongren stoppen na uitlekken notities

Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren stoppen als verkenners in de kabinetsformatie. Zij vinden dat zij hun werk "niet meer onbevangen en onbevooroordeeld kunnen voortzetten", nu "inventariserende notities" over hun eerste ronde van verkennende gesprekken op straat zijn komen te liggen.

De aantekeningen waren duidelijk zichtbaar toen Ollongren, nadat zij een positieve uitslag van een coronatest had ontvangen, het gebouw van de Tweede Kamer verliet. Ze werden vastgelegd door een ANP-fotograaf.

De verkenners spraken maandag en dinsdag met de fractievoorzitters van alle zeventien partijen die in de Tweede Kamer zijn gekozen bij de verkiezingen van vorige week. Zij zouden donderdag verder praten met de leiders van de twee grootste partijen, Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66).

Geen directe weergave

Als "input" voor die vervolggesprekken hadden zij een aantal onderwerpen op papier gezet. "Deze notities waren geen directe weergave van de reeds gevoerde gesprekken en zijn nog met geen van de onderhandelaars besproken", aldus Jorritsma en Ollongren.

Met name bij het CDA leidden de notities tot verwondering en irritatie. Er zou gesproken moeten worden over de "onderhandelingsstijl" van partijleider Wopke Hoekstra en over een "functie elders" voor nummer twee Pieter Omtzigt. Dat was volgens Hoekstra niet ter tafel gekomen toen hij maandag zelf met de verkenners sprak.

Progressief mogelijk kabinet

De VVD wil graag verder regeren met het CDA en ziet daarnaast het rechts-conservatieve JA21 en de ChristenUnie als mogelijke coalitiepartners. D66 stuurt aan op een zo progressief mogelijk kabinet. Afgelopen week werd al duidelijk dat de wensen van de twee grootste partijen nog ver uiteen liggen.

Een woordvoerder van de Tweede Kamer, die het initiatief heeft in de verkenning, zegt dat nu geïnventariseerd wordt hoe het proces verdergaat.