Partijleiders verontwaardigd over inhoud aantekeningen Ollongren

Partijleiders reageren donderdag verontwaardigd op de uitgelekte informatie over de formatiegesprekken. Medeverkenner Kajsa Ollongren vertrok na een positieve coronatest van het Binnenhof, met vertrouwelijke aantekeningen over de gesprekken in haar hand.

Een ANP-fotograaf maakte een foto van de papieren. Het gaat om een lijst met kort opgeschreven "aandachtspunten" voor de gesprekken. Daarin wordt onder meer gerept over een "functie elders" voor CDA'er Pieter Omtzigt en een mogelijke kabinetspositie voor CDA-leider Wopke Hoekstra.

"Als dit waar is, kan dit echt niet" schrijft SP-leider Lilian Marijnissen op Twitter. "Eerder werd er in de ministerraad al over kritische Kamerleden gesproken. Nu ook in de formatie? De verkenners moeten hier snel uitleg over geven." Omtzigt staat bekend als een kritisch Kamerlid. Of Marijnissen het over de CDA'er heeft in haar tweet is niet duidelijk.

In de aantekeningen staat ook: "linkse partijen hielden elkaar niet echt vast". Lilianne Ploumen schrijft daarover op Twitter: "Het is me het dagje wel voor @KajsaOllongren. Dan toch nog maar even voor de zekerheid: positie van de PvdA was en is niet zonder andere linkse partij aan tafel."