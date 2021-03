‘Grote bedrijven bezorgd of werknemers wel vaccin kunnen krijgen’

Bestuursvoorzitters van de meest invloedrijke ondernemingen in de wereld zijn bezorgd of hun personeel wel voldoende toegang heeft tot coronavaccins. Volgens een internationale peiling door accountants- en adviesbureau KPMG leeft die zorg bij ongeveer de helft van vijfhonderd ondervraagde topmannen en -vrouwen van vooraanstaande bedrijven.

Niet overal in de wereld is het even makkelijk om een vaccin te krijgen. Maar veel bedrijfsbestuurders zouden het vaccinatieprogramma wel zien als een absolute voorwaarde voor de terugkeer van werknemers naar kantoor. Negen op de tien ondervraagden overwegen werknemers te vragen zich te melden wanneer ze zijn gevaccineerd.

‘Hierdoor zijn zij in staat maatwerk-maatregelen te nemen om hun personeel te beschermen”, legt bestuursvoorzitter Stephanie Hottenhuis van KPMG Nederland uit.

Bereidheid van werknemers

Veel van de ondervraagden maken zich volgens de peiling ook zorgen over de bereidheid van werknemers om zich wel of niet te laten vaccineren. Dat komt door de vraagtekens die er in een aantal landen zijn bij de veiligheid van sommige vaccins en de invloed die dit heeft op de beslissing van werknemers.

Het duurt waarschijnlijk nog even voor er een terugkeer naar ‘normaal’ in zit. Een groot deel van de bestuursvoorzitters denkt dat dit pas ergens in de loop van volgend jaar plaatsvindt. De meeste deelnemers uit het onderzoek gaven aan dat zij het advies van overheden hierover willen afwachten. Pas als die aan zouden geven dat het kan, dan zijn werknemers bij de betreffende bedrijven weer in groten getale welkom op kantoor.