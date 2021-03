Meer dan de helft van de Israëliërs volledig gevaccineerd

Israël begon in december inwoners te vaccineren met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech, dat ook wordt gebruikt in Europa. Het land groeide vervolgens uit tot een van de internationale koplopers op vaccinatiegebied. Alle inwoners die ouder zijn dan 16 kunnen zich inmiddels melden voor een prik. Door het snelle vaccineren konden grote delen van de economie weer worden heropend in de aanloop naar de verkiezingen van deze week.

De autoriteiten hebben ook tienduizenden Palestijnen ingeënt die werken in Israël. In Palestijnse gebieden is ook een vaccinatiecampagne begonnen. Daar worden vaccins bij gebruikt die beschikbaar zijn gesteld door het internationale COVAX-programma en de Verenigde Arabische Emiraten.