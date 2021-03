Russische gevangenisdienst: toestand Navalni is stabiel

De Russische autoriteiten zeggen dat de toestand van de opgesloten oppositieleider Aleksej Navalni stabiel is. Bondgenoten van de politicus hadden gewaarschuwd dat de gezondheid van Navalni is verslechterd en dat zijn advocaten hem niet mogen bezoeken.

Navalni zit een gevangenisstraf van 2,5 jaar uit in een Russische strafkolonie. Zijn stafchef Leonid Volkov zei woensdag dat de oppositieleider sinds eind vorige week last heeft van ernstige rugpijn. Ook zou hij door klachten aan zijn been niet meer kunnen lopen. De gevangenisautoriteiten hebben Navalni volgens de stafchef alleen twee pillen gegeven.

De Russische gevangenisdienst maakte later bekend dat Navalni een medisch onderzoek heeft ondergaan. Zijn toestand wordt omschreven als ‘stabiel en bevredigend”. Aanhangers van de politicus zijn er niet gerust op. ‘Nu maken we ons pas echt zorgen”, schreef zijn anticorruptiestichting op Twitter. ‘Zelfs de federale gevangenisdienst kan de toestand van Navalni niet goed noemen.’

Navalni zit vast omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling, die volgens hem politiek gemotiveerd was. De criticus van het Kremlin had zich niet zoals afgesproken bij de Russische autoriteiten gemeld, omdat hij na te zijn vergiftigd met een zenuwgif herstelde in Duitsland.