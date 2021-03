‘Familie gouverneur New York kreeg voorrang bij coronatesten’

Familieleden van de geplaagde gouverneur van New York kregen begin vorig jaar speciale toegang tot coronatesten. Die waren destijds nog niet op grote schaal beschikbaar. Ook andere invloedrijke figuren in de staat profiteerden volgens ingewijden van een voorkeursbehandeling.

Media berichten dat onder meer broer Chris Cuomo vorig jaar met spoed getest kon worden. Het staatslaboratorium kon destijds maar enkele honderden testen per dag verwerken voor een gebied met 19 miljoen inwoners, schrijft The Washington Post. Chris, een bekende CNN-journalist, bleek eind maart ook besmet te zijn met het virus. Ook de moeder en een zus van de gouverneur konden naar verluidt versneld worden getest.

De onthulling komt voor gouverneur Andrew Cuomo op een gevoelig moment. De Democraat ligt al onder vuur omdat meerdere vrouwen hem beschuldigen van seksuele intimidatie. Er loopt een onderzoek naar die klachten en naar beschuldigingen dat tijdens de coronacrisis zou zijn gerommeld met sterftecijfers onder verpleeghuisbewoners in New York.

Medewerkers van de gouverneur willen niet bevestigen dat familieleden van Cuomo met voorrang zijn getest. Daar zouden ze vanwege het recht op privacy van de betrokkenen niets over mogen zeggen. Gouverneur Cuomo had zich vorig jaar wel uitgesproken over de coronabesmetting van zijn broer. Die liet volgens hem zien dat iedereen gelijk is voor het virus.