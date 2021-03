Schaakrubriek: Aljechin analyseert een partij tussen de geniale Rubinstein en de betweterige Tarrasch

Met een zekere regelmaat wordt in schaakboeken en tijdschriften door een liefhebber van lijstjes de vraag opgeworpen wie nu de grootste wereldkampioen uit de schaakgeschiedenis is.

Overigens een vrij zinloze discussie die ook wel in andere sporten opduikt. Was het Nederlands voetbalelftal van 1974 beter dan het huidige? Was Ard Schenk een betere schaatser dan Sven Kramer? Ach, als je maar wat te doen hebt, zeker in coronatijd. Nu denken schakers daarbij dat ze via de objectieve norm van de ELO iets kunnen opstellen en zo wordt dan aan bijvoorbeeld Lasker een fictieve ELO toegedicht want het systeem was er toen nog niet.

Wie bij deze spielerei meestal goed scoort is Aljechin die, door de onverslaanbaar geachte Capablanca te verslaan, wereldkampioen werd in 1927. Even werd onderbroken door Euwe. De titel heroverde en in 1945 onder verdachte omstandigheden als wereldkampioen overleed. Het Publishing Hou..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .