Zieke Klaas Otto mag niet vliegen: rechtszaak uitgesteld

No Surrender-oprichter Klaas Otto mag vanwege zijn ‘medische toestand’ niet vliegen. Het proces tegen hem, waarin hij wordt verdacht van de ontvoering en zware mishandeling van een clubgenoot van de motorclub, is daarom maandag met ruim een week uitgesteld.

Advocaat Louis de Leon van Otto wilde de rechtbank alleen achter gesloten deuren vertellen wat er precies met de 53-jarige man uit Bergen op Zoom aan de hand is. De raadsman zei dat Otto momenteel in het buitenland zit. ‘Zijn medische toestand laat vliegen momenteel niet toe”, legde hij uit. De rechtbank zei wel dat nog niet zeker is of het lukt om de zaak volgende week te behandelen.

De mishandeling gebeurde 6 mei 2016 tijdens de begrafenis van een belangrijk lid van de motorclub. Vier mannen zouden het clublid in een auto hebben gezet. Twintig minuten later kwam de auto weer terug, zonder de mishandelde man. Die zou in een bos totaal zijn afgetuigd. Otto zou de opdracht hebben gegeven voor de mishandeling. Otto zegt zelf dat hij van niks weet.

De zaak tegen vier medeverdachten gaat maandag wel door.