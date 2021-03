Naam verzekeraar De Amersfoortse komt te vervallen

De naamsverandering heeft geen gevolgen voor klanten van De Amersfoortse. Zij behouden de producten en de service die zij gewend zijn, maar ontvangen informatie over hun verzekeringen voortaan uit naam van ASR. Ook voor intermediairs verandert er niets.

‘Sinds de fusie in 1997 maakt De Amersfoortse onderdeel uit van ASR en sinds de samenvoeging van de bedrijfsonderdelen in 2009 werken beide merken al samen als één team. Door met één merk voor ondernemers en werkgevers verder te gaan, versterken we ons merk en kunnen we onze marktpositie verder verstevigen”, zegt topman Jos Baeten van ASR.