Johnson wil exportverbod vaccins voorkomen en belt EU-leiders

De EU houdt later deze week een top waarop mogelijk een exportverbod van het vaccin van AstraZeneca aan de orde komt. Het ergert Brussel dat die farmaceut minder vaccins kan leveren dan eerder was afgesproken. Er is volgens ingewijden onder meer discussie ontstaan over de Halix-fabriek in Leiden, die nog niet op de lijst staat van goedgekeurde leveranciers voor de Europese markt.

Door het uitblijven van die toestemming kunnen de vaccins uit de Leidse fabriek nog niet worden gebruikt in de EU. AstraZeneca verwacht volgens een intern document dat is ingezien door persbureau Reuters dat de EU op 25 maart groen licht geeft voor het gebruik van in Leiden geproduceerde middelen. Het is onduidelijk hoeveel vaccins op dit moment liggen opgeslagen in de fabriek.

Johnson heeft volgens bronnen van de krant Financial Times al gebeld met een aantal regeringsleiders om een exportverbod te voorkomen. Het zou onder meer gaan om premier Mark Rutte en zijn Belgische collega Alexander De Croo. Ook de leiders van Frankrijk en Duitsland kunnen volgens bronnen waarschijnlijk een telefoontje verwachten in de aanloop naar de EU-top, die donderdag begint.