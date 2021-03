Rutte: serieus kijken naar regeren met JA21

"We willen graag meedoen," zei Rutte. D66, die veel zetels won, zou volgens hem een logische deelnemer zijn aan het kabinet. "Dan is de volgende die we er heel graag bij willen ook het CDA. Dat is überhaupt onze eerste voorkeurspartner." Volgens Rutte wordt het daarna "even zoeken" om tot een meerderheid te komen. Hij wil serieus kijken naar JA21, maar kent de partij, die bestaat uit afgesplitste leden van Forum voor Democratie, naar eigen zeggen verder niet.

Ook een variant met de ChristenUnie sluit Rutte niet uit. "Daar zouden we echt nog eens serieus naar moeten kijken, daar hebben we heel goed mee samengewerkt."