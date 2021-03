Aan de gevel van een winkel aan het Amsterdamse Bijlmerplein is iets gevonden wat mogelijk een explosief is. De directe omgeving is afgezet. De politie meldt dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) al aanwezig is om het voorwerp te onderzoeken.

Het Bijlmerplein ligt in de wijk Amsterdam Zuidoost.