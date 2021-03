Turkse aandelenbeurs hard onderuit na koersval lira

De aandelenbeurs in Istanbul ging maandag hard onderuit. De forse koersval van de Turkse lira joeg beleggers schrik aan. De Turkse munt kelderde 15 procent in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar nadat president Recep Tayyip Erdogan zaterdag de baas van de centrale bank van het land had ontslagen. Dat besluit kwam enkele dagen nadat de Turkse centrale bank de rente flink opschroefde naar 19 procent om de snel stijgende inflatie in het land in te dammen. Turkije heeft daarmee de hoogste rente van de grootste economieën in de wereld.