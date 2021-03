Obligatierentes en Turkse lira centraal op Europese beurzen

Beleggers op het Damrak houden maandag de blik vooral gericht op de rentes op de obligatiemarkten en de koersval van de Turkse lira. De oplopende marktrentes zorgen ervoor dat investeerders hun aandelenbeleggingen tegen het licht houden. Daarnaast zorgt het stijgende aantal coronagevallen in veel Europese landen voor vrees voor nieuwe lockdowns en onzekerheid over buitenlandse vakantiereizen in de voor de reissector belangrijke zomermaanden.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren lager te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het rood openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten maandag een gemengd beeld zien, met een flink verlies van 2,1 procent voor de Japanse beurs.

De Turkse lira kelderde in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar nadat president Recep Tayyip Erdogan zaterdag de baas van de centrale bank van het land had ontslagen. Dat besluit kwam enkele dagen nadat de Turkse centrale bank de rente flink opschroefde naar 19 procent om de snel stijgende inflatie in het land in te dammen. Turkije heeft daarmee de hoogste rente van de grootste economieën in de wereld.

Europese luchtvaartsector

In de strijd tegen het coronavirus vindt bondskanselier Angela Merkel het nog te vroeg om de coronamaatregelen in Duitsland te versoepelen. Merkel zou maandag bij het overleg met de leiders van de deelstaten de maatregelen willen verlengen tot een nader te bepalen datum in april. Ook het Nederlandse kabinet ziet volgens bronnen geen ruimte om nu de coronamaatregelen te versoepelen.

Ook de Europese luchtvaartsector staat in het nieuws. De Britse minister van Defensie Ben Wallace waarschuwde dat het nog te vroeg is voor Britten om een zomervakantie in het buitenland te boeken. Momenteel zijn vakanties in het buitenland volledig verboden. Dat verbod wordt op zijn vroegst op 17 mei opgeheven, maar het kan ook later worden.

Euro

Op het Damrak zijn ABN AMRO en biotechnologiebedrijf Galapagos vanaf maandag hun plek in de AEX-index kwijt. Beursuitbater Euronext liet eerder al weten dat de twee bedrijven degraderen naar de MidKap en worden vervangen door chiptoeleverancier Besi en verlichtingsproducent Signify. Het aandeel ASML zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Cowen schroefden hun aanbeveling en koersdoel voor de chipmachinemaker op.

De euro was 1,1882 dollar waard, tegen 1,1907 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 61,16 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 64,21 dollar per vat.