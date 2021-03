Dagelijks aantal nieuwe Duitse coronabesmettingen opnieuw gedaald

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen in een dag tijd opnieuw gedaald. De afgelopen 24 uur werden 7709 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat zijn er ruim 6500 minder dan de 13.733 op zondag, laat het Robert Koch Instituut (RKI) weten, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Zaterdag meldde het RKI 16.033 nieuwe besmettingen. In totaal zijn in Duitsland nu ruim 2,65 miljoen besmettingen geregistreerd. Het dodental als gevolg van Covid-19 is met 50 sterfgevallen opgelopen tot 74.714.

Het is nog te vroeg om de maatregelen tegen het coronavirus in Duitsland te versoepelen, vindt bondskanselier Angela Merkel. Bij vorig overleg met de leiders van de deelstaten werd de lockdown verlengd tot 28 maart, met versoepelingen in het vooruitzicht als het aantal besmettingen zou dalen. Maandagmiddag volgt nieuw beraad, waarbij Merkels inzet is de maatregelen te verlengen tot een nader te bepalen datum in april, hebben Duitse media zondag gemeld.

Drempel

Volgens cijfers van het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, zijn gemiddeld meer dan honderd mensen per 100.000 besmet. Afgesproken is dat boven die drempel een noodrem op versoepelingen in werking treedt, om te voorkomen dat de ziekenhuizen in de problemen komen. Dat zou betekenen dat sommige winkels hun deuren moeten sluiten.

Vanwege de zorgwekkende cijfers wordt overwogen iedereen die het land binnenkomt te verplichten in quarantaine te gaan en een coronatest te laten afnemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die terugkeren uit vakantieoorden als Mallorca, dat in Duitsland niet langer te boek staat als risicogebied. Er was eerder al kritiek op het besluit dergelijke vakantiereizen weer toe te laten, terwijl de kans bestaat dat daardoor risicovolle virusmutaties het land binnenkomen.