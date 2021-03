Radiozenders beginnen campagne voor digitalisering

Digitaal radio luisteren is al in opkomst. Uit cijfers van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) komt naar voren dat 38,3 procent van de luisteraars in december 2020 en januari 2021 radiozenders via internet of DAB+ heeft aangezet. Een jaar eerder was dat 33,5 procent.

Radio's met een analoge FM-frequentie worden ook steeds minder verkocht. Daarnaast is sinds 20 december 2020 de Europese richtlijn van kracht dat alle nieuw verkochte auto’s standaard zijn voorzien van DAB+.

Als het aantal FM-luisteraars is afgenomen tot 30 procent, komen partijen in overleg met een datum waarop FM wordt afgeschakeld. "Het ligt in de lijn der verwachting dat in de komende 5 tot 8 jaar steeds meer luisteraars via digitale devices naar de radio gaan luisteren", aldus Paul Römer, voorzitter van de Stuurgroep Digital Radio NL en Managing Director Radio en Televisie bij Talpa Network. "Met deze nieuwe campagne die door alle stations wordt uitgezonden, maken we mensen hier steeds meer bewust van."