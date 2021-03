Slowaakse premier biedt ontslag aan vanwege regeringscrisis

De Slowaakse premier Igor Matovic heeft ermee ingestemd onder bepaalde voorwaarden af te treden. Met zijn ontslag hoopt hij een einde te maken aan een conflict in de regeringscoalitie over vaccins. Ruim een week geleden stapte minister Marek Krajci van Volksgezondheid al om dezelfde reden op.

Matovic is bereid zijn premierschap op te geven en in de toekomst alleen als minister aan te blijven, meldde persbureau TASR. Wel stelt hij als voorwaarde dat minister van Economie Richard Sulik en minister van Justitie Maria Kolikova, die namens twee van vier coalitiepartijen in de regering zitten, ook vertrekken. ‘We achten het absoluut noodzakelijk dat Richard Sulik de regering verlaat om vrede in het kabinet te brengen”, zei Matovic namens zijn partij Olano.

De coalitie kwam onder druk te staan toen de regering van Matovic zonder overleg een partij van het Russische coronavaccin Spoetnik-V bestelde. Dat middel is in de EU nog niet goedgekeurd en de coalitiepartners van Matovic hadden die goedkeuring liever willen afwachten.

De ziekenhuizen in Slowakije staan zwaar onder druk, terwijl relatief veel inwoners overlijden aan Covid-19. Ook het zwaar getroffen buurland Tsjechië heeft een bestelling geplaatst in Moskou. In bijvoorbeeld Hongarije en Servië is Spoetnik-V al in gebruik.