Laagste dodental door corona in Groot-Brittannië sinds oktober

In Groot-Brittannië zijn in de afgelopen 24 uur 33 mensen door het coronavirus om het leven gekomen, het laagste aantal sinds 5 oktober. In januari en februari waren er dagen dat ruim duizend mensen aan corona overleden.

In de afgelopen zeven dagen zijn 640 sterfgevallen door het coronavirus geregistreerd. In vergelijking met de zeven dagen daarvoor is dat een daling van 37 procent.

De Britse gezondheidsautoriteiten registreerden zondag 5312 nieuwe besmettingen. Voor de afgelopen zeven dagen zijn in totaal 38.145 nieuwe besmettingen genoteerd. Dat zijn er 4,4 procent minder dan in de zevendaagse periode die eraan voorafging.

Premier Boris Johnson twitterde zondag dat bij de vaccinatiecampagne een nieuw record is bereikt. 873.784 mensen hebben zaterdag een prik gekregen. ‘Heel veel dank aan iedereen die hierbij betrokken is. En komt u alstublieft uw vaccinatie halen als u daarvoor wordt uitgenodigd.’

Het aantal mensen dat in Groot-Brittannië in ieder geval één keer een vaccinatie tegen het coronavirus heeft gekregen, is gestegen tot 27,6 miljoen. Dat is meer dan de helft van alle volwassenen. 2,3 miljoen mensen hebben twee doses van het vaccin gehad.