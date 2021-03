ABC-bewoners naar Sint Maarten moeten negatieve PCR-test tonen

Bewoners van Curaçao, Aruba en Bonaire kunnen vanaf maandag alleen nog naar Sint Maarten als ze een negatieve PCR-test kunnen overhandigen die niet ouder is dan 72 uur. Sint Maarten heeft zondag bekend gemaakt de ABC-eilanden op de lijst van landen met een hoog risico te plaatsen. Op Sint Maarten (ruim 40.000 inwoners) zijn al langere tijd heel weinig met corona besmette patiënten. Zaterdag waren er achttien actieve besmettingen.

Curaçao, Aruba en Bonaire hebben juist te maken met een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. Dat is op Bonaire en Aruba ook al duidelijk te merken in de lokale ziekenhuizen, waar andere medische zorg in het gedrang dreigt te komen. Bonaire heeft vier coronapatiënten die zorg nodig hebben op de intensive care al naar Curaçao gestuurd.

Curaçao (bijna 160.000 inwoners) had zaterdag duizend besmette coronapatiënten geregistreerd, Aruba (ruim 100.000 inwoners) telde er 417 en Bonaire (ruim 20.000 inwoners) 434. Op alle drie de eilanden geldt een avondklok. Op Curaçao en Bonaire gaat die om 21.00 uur ’s avonds in, op Aruba om middernacht.