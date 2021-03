Blik beleggers gericht op rente en corona

De komende beursweek blijft de aandacht van beleggers uitgaan naar de ontwikkelingen rond de obligatierentes en de coronacrisis. De oplopende rentes zorgden afgelopen tijd voor enige nervositeit op de financiële markten, al zagen centrale banken over het algemeen nog geen reden om veel aan hun beleid te morrelen. Met het oplopende aantal coronabesmettingen in veel landen worden mogelijk maatregelen weer aangescherpt, wat het economisch herstel in de weg kan zitten.

Maar ook kan het zijn dat er juist meer versoepelingen worden aangekondigd. Over de situatie in Nederland wordt dinsdag meer bekend. Dan wordt mogelijk ook een voorschot genomen op de zomervakantie, wat vooral voor de reissector van belang is. Voor de Britten is het nog te vroeg om een zomervakantie in het buitenland te boeken, waarschuwde een Britse minister.

Deze week zijn de indexen in onder andere Amsterdam herschikt. ABN AMRO en biotechnologiebedrijf Galapagos zijn hun plek in de AEX-index kwijt. Zij moeten hun plek in de leidende index afstaan aan chiptoeleverancier Besi en verlichtingsproducent Signify, het voormalige Philips-onderdeel. In de Verenigde Staten wordt het Eindhovense chipbedrijf NXP Semiconductors, ook een vroeger onderdeel van Philips, toegevoegd aan de brede S&P 500-index. ING raakt op zijn beurt zijn plaatsje in de hoofdindex in Brussel kwijt.

Chiptekorten

Ook zal de aandacht uitgaan naar de auto-industrie en dan met name vanwege de chiptekorten in de sector. De brand die vrijdag woedde bij de Japanse chipmaker Renesas zal volgens het bedrijf zelf een grote impact hebben op de leveringen van chips aan de auto-industrie. Renesas heeft onder andere Toyota als grote klant. De Japanse automaker legt vanwege de tekorten een fabriek in Tsjechië voor twee weken stil.

Op de agenda prijken onder meer cijfers over de consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen in Nederland. Ook komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe raming van de economische groei in het slotkwartaal van 2020 en belicht het statistiekbureau de financiën van de overheid, de huishoudens en de ondernemingen in die periode.

Ook vanuit de Verenigde Staten volgen cijfers over de economische groei. Dat gebeurt samen met de publicatie van de wekelijkse uitkeringsaanvragen. Verder wordt het consumentenvertrouwen in de VS en Duitsland gepeild.

Daarnaast komen nog een aantal bedrijven met resultaten, waaronder gamewinkelketen GameStop, waar de laatste tijd zoveel om te doen is geweest. Particuliere beleggers moedigden elkaar via internetfora van Reddit aan om te investeren in de aandelen, om daarmee grote beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling een hak te zetten. Daarop ging het aandeel door het dak.