Paus haalt uit naar ‘zondige’ maffiosi

Franciscus verwees naar uitspraken van zijn voorgangers over maffiagroeperingen. ‘Johannes Paulus II wees hun doodscultuur af en Benedictus XVI veroordeelde hen als een weg naar de dood. De zondige organisaties, maffiastructuren, wisselen het geloof in voor afgoderij, tegen het evangelie van Christus in. Vandaag herdenken we alle slachtoffers en hernieuwen we onze inzet tegen de maffia.’

In 2018 veroordeelde de paus maffiosi als godslasterlijk toen hij in een mis op Sicilië eer bracht aan een priester die 25 jaar eerder door de maffia was vermoord. Johannes Paulus II riep Sicilianen in 1993 op hetzelfde eiland op in opstand te komen tegen de maffia.

De Italiaanse president Sergio Mattarella zei zondag dat uitroeiing van de maffia mogelijk en noodzakelijk is.