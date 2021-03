‘Chevron en ExxonMobil spraken door impact crisis over fusie’

De Amerikaanse energieconcerns ExxonMobil en Chevron spraken begin vorig jaar over een fusie. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Aanleiding voor de gesprekken was onder meer de negatieve impact van de coronacrisis op de bedrijven en de sector.

De gesprekken tussen ExxonMobil-topman Darren Woods en zijn collega van Chevron Mike Wirth waren ‘serieus genoeg’ om juridische documenten op te stellen die bepaalde aspecten van de fusiebesprekingen betroffen, aldus een van de bronnen. De reden voor het beëindigen van de gesprekken kon niet worden achterhaald. ExxonMobil en Chevron, die een marktkapitalisatie hebben van respectievelijk 190 miljard en 164 miljard dollar, weigerden commentaar te geven.

Het is niet voor het eerste dat berichten over fusiegesprekken aan het begin van de crisis tussen Chevron en ExxonMobil de kop opsteken. Zakenkrant The Wall Street Journal kwam eerder al met een soortgelijk bericht naar buiten.

De marktwaarde van ExxonMobil en Chevron kelderde vorig jaar nadat een Saoedisch-Russische prijzenoorlog en de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus de waarde van olie hebben doen kelderen. De aandelen van ExxonMobil werden het hardst getroffen, omdat beleggers zich zorgen maakten over de winstgevendheid op lange termijn en de uitgavenbeslissingen van het bedrijf.

In de onderhandelingen zou onder meer gesproken zijn over het behalen van voordelen door enorme kostenbesparingen door te voeren om de tegenwind in de sector te doorstaan. Eind 2019 had ExxonMobil ongeveer 75.000 mensen in dienst en Chevron ongeveer 48.000. Een eventuele fusie zou kunnen stuiten op bezwaren op het gebied van regelgeving en marktmacht.