Voorlopige hechtenis Boliviaanse ex-president verlengd

De voorlopige hechtenis van de voormalige Boliviaanse interim-president Jeanine Añez is met twee maanden verlengd, nog geen week nadat rechters besloten hadden haar voor vier maanden vast te zetten. Een gevangenisfunctionaris zei dat de ex-leider medische zorg zal ontvangen in de gevangenis van La Paz waar ze wordt vastgehouden.

De autoriteiten hebben Añez vorig weekend gearresteerd en vastgezet op beschuldiging van het leiden van een staatsgreep tegen haar socialistische voorganger, Evo Morales. Ze werd zaterdag overgebracht naar de vrouwengevangenis van Miraflores vanuit een ander detentiecentrum in de Boliviaanse hoofdstad, nadat de ex-president zei dat ze onwel was geworden door hoge bloeddruk.

Het hoofd van de gevangenis Juan Carlos Limpias vertelde verslaggevers dat in Miraflores alles aanwezig is om goed voor Añez te zorgen. Añez wordt beschuldigd van terrorisme, opruiing en samenzwering, net als haar voormalige ministers van Justitie en Energie. Ook hun voorlopige hechtenis werd verlengd van vier naar zes maanden.

De ex-president, die het land leidde van november 2019 tot november 2020, vroeg sinds donderdag om overplaatsing naar een ziekenhuis en zei dat ze leed aan een ‘hoge bloeddrukcrisis’. Vrijdag, in een verwarrende opeenvolging van gebeurtenissen, gaf een tribunaal met drie rechters toestemming voor de verhuizing naar een ziekenhuis maar draaide dat besluit uren later weer terug.

Añez dochter Carolina Ribera sprak schande van hoe haar moeder wordt behandeld. Ze zei in een video op sociale media dat haar moeder door specialisten moet worden nagekeken en dat haar leven in gevaar is.