OMT-lid De Jong: nog geen ruimte om verder te versoepelen

De afgelopen dagen kwam het aantal geregistreerde besmetting boven de 7000. Volgens De Jong is dat ‘mogelijk veroorzaakt door de beperkte versoepelingen. De ziekenhuisopnames zijn stabiel hoog. Ze dalen niet verder. Op de intensive care is het wel wat toegenomen.’

Dat komt volgens hem waarschijnlijk omdat vooral jongeren besmet zijn op dit moment. ‘Zij komen meestal niet in het ziekenhuis terecht. Waar we wel bang voor zijn is dat de kwetsbare bevolking die nog niet gevaccineerd is straks wel besmet raakt. Dan krijg je meer ziekenhuisopnames. Er is een zekerheid: met versoepelingen neemt het aantal infecties toe.’

Terrassen

Terrassen openen, zoals wordt gehoopt door de horecabranche, zit er niet in. ‘Ik denk vanuit de infectiedruk dat het een brug te ver is. Pasen is over een week of twee. Dat is in mijn optiek te snel. Als er versoepeld gaat worden, dan zou ik eerdere denken aan kleinere versoepelingen, zoals het hoger onderwijs. De avondklok zou ik zeker aanhouden. We zijn er nog niet.’

De Jong spreekt overigens liever niet over een derde golf. ‘We zitten in de tweede golf sinds september/oktober, die heel lang duurt. Het lijkt een beetje op het alpenlandschap. Het is een grote golf. Ik geloof er pas in als we in het dal komen. We hebben de Mont Blanc nog niet bereikt in het alpenlandschap. Die moeten we ook zien te voorkomen.’

De meest betrokken ministers overleggen zondag op het Catshuis over eventuele versoepelingen. Aanstaande dinsdag is er weer een persconferentie over corona met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Bronnen denken niet dat versoepelingen die eerder werden genoemd er allemaal komen.