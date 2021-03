China en VS gaan samenwerken op gebied van klimaatsverandering

China en de Verenigde Staten hebben besloten een gezamenlijke werkgroep over klimaatverandering op te richten, volgens een verklaring van de Chinese delegatie die deelnam aan het twee dagen durende overleg in Anchorage in Alaska tussen beide landen.

De Chinese afgezanten zeiden dat beide landen zich inzetten voor het verbeteren van de communicatie en de samenwerking over deze kwestie, meldde staatspersbureau Xinhua.

Tijdens de bijeenkomst in Alaska uitte Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tot onvrede van de Chinezen in een verklaring zijn zorgen over Hongkong, Taiwan en de vervolging van de Oeigoeren. Ondanks intensieve gespreken werden geen doorbraken in de bilaterale betrekkingen bereikt. Desondanks vonden de Chinese onderhandelaars de gesprekken ‘openhartig, diepgaand en constructief”, aldus Xinhua.

Beide partijen ‘spraken hun bereidheid uit om de samenwerking of coördinatie op een aantal specifieke gebieden te verbeteren”, schrijft het staatspersbureau.