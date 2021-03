Recordaantal boetes in België voor overtreden kilometerheffing

In België is in 2020 een recordaantal van 31.283 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die de regels rond de kilometerheffing op de Vlaamse wegen hebben overtreden. De bekeuringen zijn goed voor een bedrag van ruim 12 miljoen euro, heeft de Vlaamse minister van Financiën Matthias Diependaele in antwoord op vragen van het Vlaamse parlementslid Peter Van Rompuy bekendgemaakt.

Vrachtwagens op Belgische wegen moeten sinds 2016 kilometerheffing betalen. Ze dienen daartoe een kastje in hun cabine te installeren dat de gereden kilometers registreert op basis van gps-gegevens. Chauffeurs die zonder een kastje rondrijden krijgen een bekeuring.

Van Rompuy is er echter niet gerust op dat alle boetes ook kunnen worden geïnd. Volgens hem bedroeg het inningspercentage voor Belgische vrachtwagens in 2019 75,2 procent, maar was dit bij buitenlandse vrachtwagens maar 64,9 procent. ‘Het feit dat in 2020 drie op de vier boetes naar buitenlandse vrachtwagens ging, stemt me niet hoopvol”.

Hij pleit daarom voor harder ingrijpen door de Vlaamse Belastingdienst als buitenlandse vrachtwagenchauffeurs met openstaande boetes België binnenrijden, desnoods door ze van de weg te halen. ‘Iets wat in 2020 bij amper 21 vrachtwagens gebeurde”, aldus Van Rompuy.