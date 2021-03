GroenLinkser Bouchallikht claimt zetel met voorkeursstemmen

Kauthar Bouchallikht, die op de kieslijst stond voor GroenLinks, claimt op Twitter genoeg voorkeursstemmen te hebben behaald voor een zetel in de Tweede Kamer. Het aantal voorkeursstemmen wordt pas op 26 maart officieel bekend gemaakt, maar meerdere gemeentes hebben al uitslagen online staan. Die zouden al voldoende zijn voor een zetel. Haar partijgenoot Suzanne Kröger, die hierdoor niet meer in de Kamer komt, bevestigt het op Twitter.

Bouchallikht is een klimaatactivist. Ze raakte in opspraak omdat zij ook betrokken was bij Femyso, een koepelorganisatie voor verschillende islamitische jongerenbewegingen in Europa. Volgens sommige deskundigen had Femyso banden met de zeer conservatieve en omstreden Moslimbroerderschap. Bouchallikht zei in Trouw niets te maken te willen hebben met hun gedachtengoed. Ze kreeg steun van partijleider Jesse Klaver.

Ze schrijft op Twitter blij te zijn, maar nog steeds "een kater" te hebben van het verlies van GroenLinks. De partij moet zes zetels inleveren na de verkiezingen van afgelopen week. Kröger had graag nog vier jaar "geknokt voor klimaat, natuur, schone lucht en natuurlijk #meertreinenmindervliegen", maar is ook "trots" dat GroenLinks Bouchallikht als Kamerlid krijgt.

Ook Lisa Westerveld van GroenLinks lijkt met voorkeursstemmen in de Kamer te komen. Paul Smeulders, die op plek acht stond, krijgt dan geen zetel. Bij de vorige verkiezingen haalde Westerveld ook genoeg voorkeursstemmen voor een zetel. Op Twitter schrijft Westerveld "een dubbel gevoel" erover te hebben, maar ook opgelucht te zijn. Smeulders feliciteerde haar.