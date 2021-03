Deens bedrijf steekt miljard in waterstofproductie Suriname

Het Deense bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG) gaat 1,2 miljard dollar (ruim 1 miljard euro) investeren in de bouw van een grote waterstofcentrale in Suriname. De verwachting is dat dit project minstens zeshonderd banen voor Suriname oplevert, bleek zaterdag bij een persconferentie op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Paramaribo.

Om de waterstofcentrale te laten draaien is veel energie nodig. Het Deense bedrijf begint daarom met de bouw van een zon- en windenergiecentrale van 100 megawatt op een oude plantage in het district Commewijne in het oosten van Suriname. Volgens directeur Benny Falk van HPSG is dit een ideale locatie vanwege de ruimte en de lage grondprijzen. De nabijgelegen rivier en oceaan maken het transport van de waterstof relatief makkelijk.

Voor Suriname is het een zeer gunstige bijkomstigheid dat het land er een elektriciteitscentrale bijkrijgt die voor 100 megawatt kan zorgen, ook gezien andere grote investeringen die Suriname verwacht. Minister Albert Ramdin van International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is erg tevreden over deze deal. Het is de eerste overeenkomst die Suriname sluit in het kader van het zogenoemde Foreign Direct Invest-beleid.

HPSG is een bedrijf dat zich sinds een jaar of zeven bezighoudt met het ontwikkelen van waterstofenergieparken. Het bedrijf ziet Suriname bij uitstek als een land dat koploper kan worden op het gebied van waterstof.