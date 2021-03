Veteranen en ziekenhuis nemen afstand van protest op Museumplein

Volgens het Veteranen Platform is op een besloten Facebookpagina opgeroepen om bij het protest een buffer te vormen tussen de demonstranten en politie, om politiegeweld tegen te gaan. ‘Door dit te doen als (vermeende) veteraan wordt er gesuggereerd dat zij dit doen namens alle veteranen”, aldus de organisatie. ‘Het Veteranen Platform distantieert zich volledig van deze actie en staat schouder aan schouder met de politie tegen elke vorm van onwettelijke actie.’

Bij het protest stonden demonstranten met baretten recht tegenover de politie. Ook hadden ze spandoeken bij zich met een legermotief, met onder meer de tekst ‘Dit is de grens’. Of het ook echt om veteranen ging is onduidelijk. Bij de demonstratie waren ook groepjes mensen gekleed in witte jassen, van wie werd gezegd dat het zorgpersoneel was. Ze hadden onder andere een spandoek bij zich met daarop ‘Corona is te behandelen’.

Noodbevel

Zorgpersoneel werd vooraf aan de demonstratie via social media opgeroepen om zondag te komen demonstreren. Daarbij werd een foto gebruikt uit 2019 van medewerkers van het Amstelveense Ziekenhuis Amstelland, die eerder gebruikt werd bij een uitnodiging voor een sfeerproeverij. Het ziekenhuis meldt op de website dat het op geen enkele manier betrokken is bij de organisatie van de demonstratie. ‘We vinden het erg vervelend voor betrokken collega’s die op de foto staan.’

De gemeente kondigde een noodbevel af toen honderden demonstranten zich zaterdagmiddag verzamelden op het Museumplein, terwijl dat verboden was. De politie was massaal aanwezig en verdreef de demonstranten met waterkanonnen. Na een optocht door de stad werden de actievoerders door de mobiele eenheid ingesloten op de Leidsekade, waar ze vervolgens werden weggevoerd met bussen. De afgelopen tijd zijn er wekelijks demonstraties op het Museumplein, waarbij het meerdere keren tot een confrontatie kwam tussen demonstranten en de mobiele eenheid.